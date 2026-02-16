TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren ve geçen haftayı BAY geçen Bucaspor 1928’de teknik direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı.

Ligde 13 puanla son sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte alınan karar kulüp tarafından resmi açıklamayla duyuruldu.

Karşılıklı anlaşmayla ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, Doğantez ve teknik ekibiyle karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzde teknik sorumlu olarak görev yapmakta olan Tolga Doğantez ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Performans beklentilerin altında kaldı

Bu sezon Bucaspor 1928’in başında 19 karşılaşmaya çıkan Tolga Doğantez yönetimindeki takım, sahadan 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılırken 13 maçta mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu süreçte yalnızca 12 puan toplayabildi ve düşme hattından çıkamadı.

Yeni teknik direktör merakla bekleniyor

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir temsilcisinde yönetimin kısa süre içinde yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.

Ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Bucaspor 1928, ikinci yarıda alınacak sonuçlarla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekipte teknik değişimin, takımın ligdeki kaderine nasıl etki edeceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.