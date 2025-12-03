İzmir temsilcisi Göztepe, ara transfer dönemi öncesi forvet hattını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle Romulo ve Emerson’un takımdan ayrılmasının ardından gol yollarında yaşanan boşluğu doldurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, gündemindeki ilk isim için Brezilya’ya yöneldi.

Andre Henrique İçin tekrar temas

Göztepe, Brezilya ekibi Gremio’nun 23 yaşındaki forveti Andre Henrique için yeniden girişimlerde bulundu. Yaz transfer döneminde de ilgilendiği genç golcü için sarı-kırmızılı yönetimin, kiralama formülüyle transferi tamamlayıp sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeyi düşündüğü öğrenildi. Ancak Gremio’nun bonservisiyle satma yönünde bir tavır sergilediği belirtiliyor.

Görüşmeler devam ediyor

Taraflar arasında süren görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 23 yaşındaki Andre Henrique, Gremio formasıyla çıktığı 70 maçta 12 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.