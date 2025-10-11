Göztepe, 23 yıl aradan sonra yarın İzmir seyircisinin önünde Sultanlar Ligi’nde ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde Kadınlar Kupa Voley’de oynadığı iki maçı kazanarak çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Ligdeki ilk sınavında Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek Göztepe, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da sahaya çıkacak. Müsabakayı Necmi Avcı ve Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Bilet fiyatları ise 300, 350, 400 ve 600 TL olarak belirlendi.

Göztepe ligde iddialı başlıyor

Sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra ev sahibi olarak sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kadınlar Kupa Voley’deki başarılı performansını ligde de sürdürmeyi hedefleyen Göztepe, taraftar desteğiyle sezona güçlü başlamak istiyor. Kulüp yetkilileri, bilet satışlarının yoğun ilgi gördüğünü ve salonu voleybolseverlerle doldurmayı planladıklarını açıkladı.

Göztepe gibi Kupa Voley’de çeyrek finale yükselen Aras Spor, ligde ikinci sezonuna giriyor. Aynı salonda saat 14.00’te Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan İzmir temsilcisi, geçen sezon rakibine 2 maçta da 3-0’lık skorlarla yenilmişti. Bu kez galibiyetle sezona başlamak isteyen Aras Spor’un müsabakasında Arzu Uzatöz ve Serhat Semiz hakem ikilisi görev alacak. Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Diğer İzmir temsilcisi Aydın deplasmanda

Kupanın dışında ligde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 18.30’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. İzmir’in iki önemli voleybol temsilcisi, lige güçlü başlangıç yaparak taraftarlarına umut vermeyi amaçlıyor.

Yeni sezon öncesi takımların hazırlıkları tamamlanırken, voleybolseverler heyecanla maçların başlamasını bekliyor.