Süper Lig’de ikinci yarı öncesi kadrosunu golcü Guilherme Luiz ile güçlendiren Göztepe, son iki sezonluk süreçte Brezilyalı oyuncu tercihiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Luiz transferiyle birlikte son iki yılda 11’inci Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.

Sport Republic döneminde Sambacı odaklı transfer politikası

2022-2023 sezonunda Göztepe Futbol Şubesi’ni devralan Sport Republic, transfer stratejisinde Brezilya pazarını ön plana çıkardı. Brezilya Seri A ve Seri B liglerinin yanı sıra Avrupa’da forma giyen Brezilyalı futbolcuları da yakından takip eden yönetim, kaleci pozisyonu dışında hemen her bölgeye bu pazardan takviye yaptı. Bu yaklaşım ilk olarak 2023-2024 sezonunun devre arasında stoper Heliton ve forvet Romulo’nun transferiyle hayata geçirildi.

Süper Lig yolunda Brezilyalı imzası

Göztepe’nin Süper Lig’e yükseldiği sezonda da transfer tercihleri değişmedi. Sol bek Djalma Silva, orta saha Victor Hugo ile hücum hattında Juan ve Emersonn kadroya katıldı. Bu oyuncular arasından Romulo ve Emersonn, gösterdikleri performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Avrupa’ya yüksek bedelli satışlar

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında iki Brezilyalı golcüsünü önemli bonservis gelirleriyle elden çıkardı. Romulo, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’e 20 milyon euro artı 5 milyon euro bonus bedeliyle transfer olurken, Emersonn ise Fransa temsilcisi Toulouse’a 3 milyon euro karşılığında gönderildi.

Yeni sezonda Brezilya tercihi sürüyor

Yaz transfer döneminde de Brezilyalı futbolculardan vazgeçmeyen Göztepe, forvet hattına Janderson’u monte etti. Orta sahaya Rhaldney, sağ beke Ruan ve savunmanın merkezine Godoi transfer edildi. Ara transfer döneminde ise Brezilya Seri A ekiplerinden Ceara forması giyen 21 yaşındaki forvet Guilherme Luiz sarı-kırmızılı renklere bağlandı.

Bir golcü daha yolda

Göztepe, Guilherme Luiz ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalarken, yönetimin hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, transfer edilmesi beklenen bu golcünün de Brezilyalı olması öngörülüyor.