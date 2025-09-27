Son dönemin en çok izlenen Anadolu dizilerinden biri olan Gönül Dağı, yeni sezonunda kadrosuna sürpriz bir karakter ekledi. Bu karakterin adı Leyla. Diziye avukat kimliğiyle katılan Leyla, Gedelli kasabasına Süleyman’ın kızı olarak geliyor ve ilerleyen bölümlerde hikayede önemli bir rol üstleneceği tahmin ediliyor. Aileden geldiği kasabada dengeleri değiştiriyor ve hem mesleği hem de güçlü karakteriyle kısa sürede dikkat çekiyor.

Gönül Dağı Leyla’yı kim oynuyor?

Gönül Dağı’nda Leyla karakterine hayat veren isim, genç kuşağın başarılı oyuncularından Gökçe Akyıldız. 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğan Akyıldız, oyunculuk kariyerine küçük yaşta reklam filmleriyle başladı. Daha önce Hayat Devam Ediyor, Kötü Yol, Bizim Okul ve Fatih Harbiye gibi dizilerde rol aldı, en büyük çıkışını Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakteriyle yaptı. Son olarak Elkızı dizisinde izleyiciyle buluşan Akyıldız, şimdilerde Gönül Dağı’nda Leyla rolüyle ekrana dönüyor.

Gökçe Akyıldız’ın kariyerinde neler var?

33 yaşındaki Akyıldız, televizyonun farklı dönemlerine damga vuran projelerde yer aldı. Özellikle gençlik dizilerinde ve aile dramlarında sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinin güçlü kadınlarından biri olarak hikayede öne çıkıyor. Avukat Leyla karakteriyle, kasabaya hem yeni bir soluk getiriyor hem de olayların seyrini ciddi biçimde değiştiriyor. İzleyiciler, yeni sezon bölümlerinde Leyla’nın hikayedeki merkez rolünü ve kasabadaki etkisini büyük bir merakla takip ediyor.