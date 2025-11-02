Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan Gölköy Baraj Gölü, yaz boyunca yaşanan yağışsızlık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle alarm vermeye başladı. Kuraklığın etkisiyle göldeki su seviyesi eylül itibarıyla yüzde 22 olarak ölçüldü.

Kentte içme suyu temininde kritik öneme sahip baraj gölü, 2024 yılı başında tamamen doluyken yaz aylarında hızla çekildi. Uzmanlar, yağışsız geçen dönemlerin uzaması durumunda barajın daha da gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Dereler kurudu, su seviyesi hızla azaldı

Baraj gölünü besleyen Mudurnu Deresi, havaların uzun süre sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle tamamen kurudu. Abant Deresi’nden ise göle yalnızca çok az miktarda su akışı sağlanabiliyor.

Yetkililer, su seviyesi ağustosta yüzde 28 iken eylül ayında yüzde 22’ye düştü bilgisini paylaştı. Bu seviyenin, kentin yaklaşık üç aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Kentin içme suyu ihtiyacını büyük oranda Gölköy Barajı’ndan karşılayan Bolu Belediyesi ve DSİ yetkilileri, su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Özellikle hanelerde, iş yerlerinde ve tarımsal sulamada suyun dikkatli kullanılması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, barajın tamamen dolu olduğu dönemlerde dahi suyun verimli kullanılmasının zorunlu olduğunu, kuraklık eğiliminin son yıllarda giderek arttığını ve iklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini ifade ediyor.

Yeni yağışlar umut kaynağı olabilir

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki haftalarda bölgeye düşmesi beklenen yağışlar, Gölköy Barajı’ndaki su seviyesini bir miktar artırabilir. Ancak uzmanlar, kısa süreli yağışların kalıcı bir çözüm oluşturmayacağı görüşünde birleşiyor.

Yetkililer, Bolu’nun içme suyu güvenliği için uzun vadeli su yönetimi planlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut kaynakların korunması ve alternatif su temin projelerinin gündeme alınması çağrısında bulunuyor.