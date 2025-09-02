Son Mühür- Kamuoyunun gündemine sık sık yargı kararlarıyla gündeme gelen çevrecilerin tepkisine rağmen inşaat çalışmalarını sürdüren Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük projesini ünlü iş insanı Alphan Manas mercek altına aldı.

1318 adet devre mülk ve 5 yıldızlı otel konseptini barındıran projeyi yapay zekaya soran Manas, buradan devre mülk alana ne denir? Böyle değerli bir koya bu yapılaşma iznini veren olsa olsa ne tür bir canlıdır? diye sordu.

İşte Fütüristler Derneği'nin kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas'ın Sinpaş Kızılbük projesiyle ilgili paylaşımı...



Yapay zeka tek tek hesapladı...



ChatGPT'ye sordum:

Burası Simpaş Kızılbük.

Burada kaç daire olduğunu hesaplayarak,

Burasının yaz boyunca %90 dolu olduğu,

Her dairede mutlaka 1.5 (ortalama hesabı için) çocuk olduğu,

Bu çocuklarının %95'inin ve ailelerinin de %70'nin saat 14:00'de plajda olduğu,

Çöktükleri 800 m'lik plajın ancak yarısını kullandıklarını ve plaj kumu derinliğinin 25 m olduğu,

Plajdakilerin %80'inin 90x180 cm havlu serdiğini %20'sinin şezlongda oturduğu,

Plajda bulunanların %20'sinin de her an denizde yüzdüğü varsayımlarını kabul edelim.



SORULAR:

1) Saat 14:00'de plajda kaç kişi vardır.

Cevap: 4.193

2) O anda plajın % kaçı insan ile kaplanmıştır.

Cevap: %67.8

3) Aynı anda denizde kaç kişi yüzer?

Cevap: 839 kişi

4) Yüzen 839 kişiden çocukların %25'inin ve yetişkinlerin %10'unun idrarlarını denize yapmaları durumunda ne kadar idrar denize karışacaktır? (Bu oranlar yüksek demeyin. O plajda ne yazık ki en yakın ve sıra beklemeyeceğiniz WC denizdir)

Cevap: 30 litre

5) Tahmini yayılımın 35 m ve derinliğin 1.5 m olduğu denizde yüzen bir kişinin o anda ağzına gelmesi olası idrar miktarı nedir?

Cevap: 35–36 ml (Bu miktar, bir küçük yudum suyun {yaklaşık 30–40 ml} hacmine eşdeğerdir). Yani? Yanisi yok. Anladın sen.

6) Buradan devre mülk alana ne denir?

Cevap: Cevabı siz verin.

7) Böyle değerli bir koya bu yapılaşma iznini veren olsa olsa ne tür bir canlıdır?

Cevap: Cevabı siz verin.