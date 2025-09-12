Giorgio Armani’nin vasiyeti ve mirasıyla ilgili detaylar moda ve iş dünyasında büyük merak konusu oldu. 91 yaşında 4 Eylül 2025’te hayatını kaybeden İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani, yaklaşık 12.1 milyar dolarlık servet ve Armani moda imparatorluğu bıraktı. Armani’nin doğrudan bir çocuğu veya eşi bulunmuyor; bu nedenle miras ve şirket geleceği aile üyeleri ve yakın çalışma arkadaşları arasında paylaşıldı.

Giorgio Armani mirasını ve servetini kime bıraktı?

Armani’nin vasiyetine göre, şirketin tamamı ve kişisel servetinin büyük kısmı Giorgio Armani Vakfı’na bırakıldı. Vakıf, şirketin 18 ay içerisinde yüzde 15’lik hissesini, LVMH, EssilorLuxottica veya L’Oréal gibi küresel lüks markalara satmak zorunda; sonraki 3-5 yıl içinde hissenin yüzde 30 ila 54,9’u ek satışla yine bu devlere devredilebilecek veya şirket halka arz edilebilecek.

Armani’nin kız kardeşi Rosanna Armani, yeğenleri ve diğer aile bireyleri de şirketin sermayesinden pay aldı. Servetin paylaşımında, sadık çalışma arkadaşları, özellikle Pantaleo Dall’Orco ve Leo Dell'Orco’ya da şirket ve oy hakkı verildi. Vasiyete göre, Pantaleo Dall’Orco’ya yüzde 30 hisse ve yüzde 40 oy hakkı, Leo Dell'Orco’ya ise 4 milyar dolar değerinde pay bırakıldı. Armani, marka kimliğinin ve bağımsızlığının korunmasını öncelikli ilke olarak belirtti ve aile üyeleri ile vakfın şirket üzerinde uzun vadeli stratejik denetimine önem verdi.

Armani’nin vasiyeti ve miras planının stratejik önemi

Vasiyette, şirket hisselerinin satışı sürecinde öncelik, Fransa merkezli LVMH ve marka ile ticari ortaklığı bulunan diğer devler olacak şekilde belirtildi. Mirasın aile üyeleri, vakıf ve birkaç yakın yönetici arasında bölüşülmesi, markanın kimliğinin bağımsızlığını ve sürekliliğini korumak için tasarlandı. Hisse payı ve sermaye kontrolü, hem hayır işleri hem de şirket yönetimi açısından vakfa devredildi. Şirketin gelirleri, 2024’te 2,3 milyar euro olarak kaydedildi.

Armani’nin ölümünden sonra hazırlanan bu miras planında, şirketin modadaki etik değerlerini ve aile-kurumsal kimliğinin korunması vurgulandı. Vakıf, şirket yönetiminde belirleyici güç olacak; aile üyeleri ve yakın çalışma arkadaşları ise sermaye ve yönetim haklarının paylaşımında ön planda yer aldı.

Armani’nin mirasçıları kimler?

Kız kardeşi Rosanna Armani, yeğeni Roberta Armani, Andrea Camerana, şirketin sadık yöneticileri Pantaleo Dall’Orco ve Leo Dell'Orco, ve Giorgio Armani Vakfı ana mirasçı olarak öne çıktı. Şirket, doğrudan miras yoluyla halka arz veya stratejik satışlarla, global moda sektöründeki kimliğini ve aile-markası özelliğini koruyacak şekilde tasarlandı. Hem servet hem şirketin ana sermayesi bu mirasçılar arasında bölüşüldü. Armani’nin mirası, küresel lüks sektöründe şirketin stratejik geleceğini ve etik prensiplerini koruyacak biçimde planlandı.

Dell'Orco Detayı

Pantaleo "Leo" Dell'Orco, İtalya'nın Bari eyaletindeki Bisceglie şehrinde 2 Kasım 1952’de doğmuş olan ünlü moda yöneticisi ve Giorgio Armani'nin sağ koludur. Dell'Orco, Armani Grubu'nun erkek giyim bölümünün başında yer alıyor ve şirketin stil ofisiyle tüm erkek koleksiyonlarından sorumludur. 45 yılı aşkın süredir Giorgio Armani ile hem iş hem de yakın dostluk ilişkisi içinde bulunan Dell'Orco, markanın kreatif vizyonunun oluşmasında ve dünya moda imparatorluğunun gelişiminde kilit rol oynadı.

Pantaleo Dell'Orco kimdir?

Dell'Orco, özellikle 1979'dan bu yana Armani Grubu'nun erkek stil departmanını yönetiyor, markanın yenilikçi ve rafine erkek koleksiyonlarını şekillendirdi. Moda dünyasında “Armani’nin sağ kolu” unvanıyla anılan Dell'Orco, tasarım, üretim, koleksiyon ve marka yönetimi alanlarında kritik kararlara imza attı. Son yıllarda, Armani'nin sağlık sorunlarında moda defilelerinin sonunda sahneye çıkarak markayı temsil etti. Özel hayatında, kameralardan ve medyadan uzak, arka planda çalışmayı tercih ediyor.

Armani’ye olan yakınlığı ve mirastaki rolü

Giorgio Armani’nin vefatından sonra açıklanan vasiyete göre, servetinin ve şirket hisselerinin %30’u ve oy hakkının %40’ı Pantaleo Dell'Orco’ya bırakıldı. Dell'Orco, yalnızca kreatif lider değil, aynı zamanda aile dışında Armani’nin en yakın iş ortağı ve sırdaşı olarak öne çıkıyor. Armani, otobiyografisinde Dell'Orco'yu “kişisel, iş hayatımdaki en gizli düşüncelerimi güvenle teslim ettiğim insan” olarak tanımladı. Ayrıca, Armani’ye ait basketbol takımı Olimpia Milano’nun da 2019’dan beri yönetim kurulu başkanı.

Kısacası, Pantaleo Dell'Orco, Giorgio Armani'nin yönetim ve kreatif ekibinin en önemli parçası; 2025’te açıklanan vasiyetle Armani imparatorluğunun başat mirasçısı ve yöneticisi konumunda. Romantik ya da kan bağı bulunmayan Dell'Orco’ya, şirket içinde sadakat ve uzmanlık nedeniyle büyük yetki ve servet devredildi. Armani markası ve mirası, moda dünyasında onun liderliğinde yaşamaya devam edecek.