Son Mühür- İlk başkanlık döneminde Grönland'ı satın almak istediğini duyuran Trump'a Danimarka'nın tepkisi, ''Absürt bir teklif. Grönland satılık değil'' şeklinde olmuştu.

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın Grönland'a olan özleminin rafa kalkmadığı ise kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Grönland'ı satın almanın ABD için ulusal güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Trump Aralık'ta Louisiana Valisi Jeff Landry'i Grönland Özel Temsilcisi olarak atadı. Trump'a göre Landry'nin görevi Grönlan'ı ABD'nin bir parçası yapmaktı.

Grönland tartışmalarını yeniden gündeme getiren gelişmeyse Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun Hollywood senaryolarını aratmayan bi şekilde yakalanarak ABD'ye getirilmesi oldu.



Elon Musk'ın bakanlığı döneminde DOGEun sözcüsü olarak görev yapan Katie Miller'in Grönland'ı ABD bayrağına boyanmış bir şekilde ''Yakında'' notuyla paylaşması Danimarka'yı harekete geçirdi.



Danimarka'dan saygı bekliyoruz mesajı...



Katie Miller'in paylaşımına göndermede bulunan Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Josper Moller Sorenson,

''ABD ve Danimarka Krallığı hakkında dostane bir hatırlatma: Yakın müttefikiz ve bu şekilde birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. ABD güvenliği aynı zamanda Grönland’ın ve Danimarka’nın güvenliğidir. Grönland zaten NATO’nun bir parçası.'' hatırlatmasında bulundu.

''Danimarka Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri, Arktik’te güvenliği sağlamak için birlikte çalışıyor.'' diyen Sorenson,

''Danimarka Krallığı, Arktik güvenlik çabalarını önemli ölçüde artırdı - sadece 2025’te, Arktik ve Kuzey Atlantik’te kullanılabilecek 13,7 milyar ABD Doları taahhüt ettik. Çünkü ortak güvenliğimizin ciddiyetle ele alıyoruz.

Ve evet, Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne tam saygı göstermesini bekliyoruz.'' çağrısında bulundu.