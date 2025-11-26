Roza gelinin de boy gösterdiği yarışmaya 150 bin TL'lik ödül için kıyasıya bir rekabet var. Roza Akdeniz, sunumları ve misafirperverliğiyle bugün özellikle yarışmada öne çıktı. 8 yıllık evli olan yarışmacı, kültürel birikimi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Programda Sivas gelini olarak tanıtıldı ve haftalık puanlamasını bölümler ilerledikçe belirledi.

Roza Akdeniz, güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Mesleği gereği bakım, estetik ve güzellik alanlarında deneyimli. Yarışmada özenli hazırlıkları ve evlilik deneyimlerini paylaştı. İzleyiciler, Akdeniz'in iddialı yapısını ve evlilik sırlarını merak etti. Haftalık yarışma, misafir ağırlama ve sunum performanslarıyla şekillendi.

Roza Akdeniz Nereli?

Roza Akdeniz, aslen Türkmenistanlı. Sivas'ta yaşayan yarışmacı, programda Sivas gelini olarak yer aldı. Kültürel kökenleri, yarışmadaki sunumlarında yansıdı. Türkmenistan doğumlu Akdeniz, Türkiye'deki yaşamına uyum sağladı ve evliliğini Sivas'ta sürdürdü.

Sivas'taki hayatı, yarışmada sıkça vurgulandı. Akdeniz, hem Türkmen hem Sivas kültüründen esintiler taşıdı. Bu çeşitlilik, izleyicilerin ilgisini artırdı. Yarışmacı, köklerini gururla anlattı ve yerel gelenekleri paylaştı.

Roza Akdeniz Kaç Yaşında

Roza Akdeniz, 31 yaşında. 8 yıllık evliliğiyle programda deneyimli bir gelin olarak yer alıyor. Yaşı, yarışmadaki olgun yaklaşımını yansıtıyor. Roza Akdeniz, evlilik sırlarını ve günlük yaşamını dengeli bir üslupla izleyicilere aktarıyor.

31 yaşındaki yarışmacı, güzellik uzmanı kimliğiyle enerjik kaldı. Yarışmada yaşına göre iddialı hedefler koydu. 150 bin TL ödül için çaba gösterdi ve haftalık performansını sergiledi. İzleyiciler, Akdeniz'in yaşına rağmen dinamizmini övdü.