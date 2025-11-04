Son Mühür / Alper Temiz - Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Gediz Nehri’ndeki kirlilik sorununa dikkat çekmek için yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. “Gediz Ölüyor! Birlikte Durduralım” adıyla yürütülen çalışma kapsamında, imza kampanyası başlattı.

Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, kampanyanın amacının hem kamuoyunda farkındalık oluşturmak hem de yetkili kurumları harekete geçirmek olduğunu belirtti. Sağlam, “Bir imza, bir su damlası gibidir çoğaldıkça yaşamı büyütür. Gediz’in yaşaması, bölgedeki tarım, hayvancılık ve ekosistemin devamı açısından hayati önem taşıyor” dedi.

Kirlilik seviyesi kritik düzeyde

Kütahya’dan doğarak Uşak, Manisa ve İzmir illerinden geçip Foça’da Ege Denizi’ne dökülen Gediz Nehri, yıllardır sanayi atıkları, tarımsal kimyasallar ve evsel atıklar nedeniyle ciddi bir kirlilik baskısı altında bulunuyor.

Su Politikaları Derneği’nin verilerine göre, nehrin bazı bölümlerinde su kalitesi “4. sınıf” düzeyine kadar düşmüş durumda. Bu seviye, tarımsal sulama dahil hiçbir kullanım için uygun olmayan en düşük kalite sınıfı anlamına geliyor.

Tarım ve ekosistem tehdit altında

Uzmanlar, nehirdeki kirliliğin yalnızca su kalitesini değil, Gediz Deltası başta olmak üzere bölgedeki sulak alan ekosistemlerini de tehdit ettiğini belirtiyor. Deltada yaşayan 205 kuş türü ve 300’ün üzerinde bitki türü, artan kirlilik ve kuraklık nedeniyle risk altında.

Kirlilik aynı zamanda İzmir Körfezi’ne taşınıyor ve deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı raporlarda da Gediz kaynaklı kirliliğin körfezin temizlenmesini zorlaştırdığına dikkat çekiliyor.

Kampanya çağrısı

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Kirletici olarak tanımlanan kurumların denetlenmesi, caydırıcı cezaların uygulanması ve nehrin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi” talep edildi.

Kampanya, Gediz Havzası’nda yaşayan çiftçiler, üreticiler, balıkçılar ve çevre savunucuları tarafından destekleniyor.

Yetkililerin kalıcı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Platform, “Eğer şimdi harekete geçmezsek, yarın çok geç olabilir” ifadelerini kullandı.