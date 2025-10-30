Son Mühür- İddiaya göre, metro inşaatı çalışmalarının ardından evlerinde yapısal hasar meydana geldiğini belirten aile, durumu CİMER’e iletti. Şikayetin ardından yapılan incelemeye ilişkin CİMER’den “sürecin takip edildiği” yönünde yanıt geldi. Ancak aynı bölgedeki bir başka binanın dün sabah erken saatlerde çökmesi, söz konusu şikayeti yeniden gündeme taşıdı.

7 katlı bina çöktü, 4 kişi yaşamını yitirdi

Gebze’nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan 7 katlı Arslan Apartmanı dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37) ile çocukları Emir (11) ve Nisa Bilir’in (14) cansız bedenlerine 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

“Binada kayma oldu”

Olay öncesinde binada hareketlenme ve kayma yaşandığı, durumun Gebze Belediyesi’ne bildirildiği öne sürüldü. Ancak Halk TV’nin haberine göre, belediye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından “yıkıma yol açabilecek bir sorun tespit edilmediği” yönünde rapor hazırladı.

“Sorun yok” raporundan saatler sonra bina çöktü

Belediye raporunun ardından kısa bir süre geçmeden, 12 yıllık olduğu belirtilen bina aniden yıkıldı. Olay, hem yerel yönetimlerin denetim süreçlerini hem de inşaat güvenliği konusundaki ihmalleri yeniden tartışmaya açtı.

Soruşturma devam ediyor

Facianın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İnşaat mühendisleri, jeofizik uzmanları ve mimarlardan oluşan bilirkişi heyeti, çöken binanın bulunduğu alanda inceleme yapıyor. Yıkım nedenine ilişkin kesin raporun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.