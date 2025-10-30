Son Mühür- Yaklaşık 150 bin personeli olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini mercek altına alan CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu,

''Diyanet İşleri Başkanı 2025 yılında 130 milyar lira bütçe aldı. Ve sadece ilk 9 ayda yaklaşık 98 milyar lira harcadı. Yani her gün ortalama 359 milyon 800 bin lira! Saatte ise 15 milyon harcanmış!'' hatırlatmasında bulundu.

''Bu ne demek biliyor musunuz?'' diye soran Rızvanoğlu,

''Saatte 678 asgari ücret demek! Peki, aynı dönemde 'Burslar ve Harçlıklar' için ne kadar harcandı? 25 milyar lira. 'Çevre ve İklim Değişikliği' için ne kadar harcandı? 15 milyar lira. Eğitimin ve çevrenin harcamaları, Diyanet'in harcamalarının yarısına bile ulaşmıyor. Ve şimdi hükümet, 2026 yılı için 174 milyar 300 milyon lira daha istiyor Diyanet'e.

Yani bir yılda, bütçesi 130 milyardan 174 milyara fırlıyor. Bu rakam, Türkiye'nin en iyi 10 devlet üniversitesinin toplam bütçesinden fazla. Diyanet'in mal ve hizmet gideri, 76 üniversitenin bütçesinden fazla.'' değerlendirmesinde bulundu.

İnancımızda israf haramdır...



''Üniversiteler nitelikli eğitim için bütçe beklerken, öğrenciler barınacak yurt bulamazken, gençler geçim sıkıntısıyla boğuşurken, birileri hâlâ lüks araçlara, gösterişli törenlere, şatafatlı davetiyelere para akıtıyor.'' diyen Rızvanoğlu,

''Oysa inancımızda da, vicdanımızda da israf haramdır. Çünkü bir ülkede kaynaklar yanlış yere harcanıyorsa, orada gelecek değil, gösteriş büyür. İşte mesele bu!

İktidar gençlere, bilime, doğasına yatırım yapmıyor! Çünkü onun tercihi çok açık. Bu tercih, gençler için değil. Ama biz susmayacağız!

Çünkü bu ülkenin kaynaklarının kimin için harcandığını sormaya devam edeceğiz. Çünkü bu paranın hepimizin cebinden çıktığını biliyoruz." hatırlatmasında bulundu.

