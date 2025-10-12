İlk konvoy sınırı geçti

Güneydeki kapıdan giriş yapan çok sayıda tırın, temel insani ihtiyaç malzemeleri taşıdığı bildirildi. Ancak sevkiyatlarda tam olarak hangi tür yardımların bulunduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yardımların Gazze’nin farklı bölgelerine BM koordinasyonuyla dağıtılacağı öğrenildi.

Ateşkes 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti

Mısır’ın arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında ateşkes, 10 Ekim saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere kısmi çekilmesinin tamamlandığı duyuruldu.

İnsani kriz derinleşmişti

İsrail’in yaklaşık 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılar, Gazze’de altyapıyı çökme noktasına getirmiş, insani krizi “felaket” seviyesine taşımıştı. Bölgeye günlük ortalama 600 tır yardımın girmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak uzun süredir bu miktarın çok altında yardım ulaştırılabiliyor.

Gazze için umut ışığı

Uzmanlar, yardım geçişlerinin kalıcı hale gelmesi ve ateşkesin sürdürülmesi halinde Gazze’deki sağlık ve gıda krizinin kısmen hafifleyebileceğini belirtiyor. Ancak uluslararası kurumlar, altyapı onarımı ve sivillerin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için çok daha büyük ölçekli bir insani koridor çağrısında bulunuyor.



