Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 79 cenaze ve 379 yaralının getirildiğini açıkladı. Cenazelerden ikisinin, önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesten bu yana 13 bin 137 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 56 bin 121 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yardım bölgeleri de hedefte

Gazze’de insani yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırıların sürdüğü kaydedildi. Bakanlığa göre, son 24 saatte bu bölgelerden 6 sivilin cansız bedeni ve 66 yaralı hastanelere ulaştırıldı. Böylece 7 Ekim’den bu yana yardım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 566’ya, yaralananların sayısı ise 18 bin 769’a yükseldi.