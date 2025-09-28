Beipan Nehri’nin 625 metre üzerinde yükselen köprü, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’nden yaklaşık dokuz kat daha yüksek. Ana açıklığı 1.420 metre olan yapı, dağlık bölgede inşa edilen dünyanın en uzun açıklıklı çelik kafes kirişli asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Guizhou köprüleriyle öne çıkıyor

Yetkililer, köprünün Guizhou eyaletinin Liuzhi ve Anlong kentlerini birbirine bağladığını açıkladı. Ayrıca dünyanın en yüksek ilk üç köprüsünün tamamının bu bölgede bulunduğu, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün ise yaklaşık yarısının yine Guizhou’da yer aldığı belirtildi.

Huajiang Kanyon Köprüsü, hem ana açıklığı hem de yerden yüksekliğiyle “dünyanın en büyük köprüsü” unvanını elde etti.