Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise 17 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

ATEŞKES SONRASI CAN KAYBI 226’YA ULAŞTI

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 226, yaralı sayısının ise 594 olduğu bildirildi. Kayıp-ihbar dosyalarının incelenmesi sonucunda, 193 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SALDIRILAR 7 EKİM’DEN BU YANA DEVAM EDİYOR

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde toplam 68 bin 858 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 664 kişi yaralandı. İnsan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar, bölgedeki saldırıların siviller üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekiyor.