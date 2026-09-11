Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu, düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Konak ilçesine ilişkin gündem ve çalışmalar değerlendirilirken, Kazımoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya CHP İzmir’in Eski Milletvekili ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Atila Sertel de katıldı.

Seçimlerde YENİ Parti ile yol yürüme mesajı

CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu basın toplantısında, seçimlerin ikinci tura kalması halinde YENİ Parti ve AK Parti karşısında CHP’nin alacağı konum hakkında “ Üsküdar bir örnek, Genel Başkanımız Menderes’te dahi tansiyon en yüksek haldeyken bile YENİ Parti’yi destekleyin dedi. Bizim de Genel Başkanımızın sağ duyusundan şüphemiz yok. Biz suçlayıcı dil kullanmıyoruz. Eleştirebiliriz ama siyasi olarak. Toplumsal sınıflarla siyaset yapmamız gerekiyor. Hakaret dilinden bu güne kadar kimsenin kar kazandığını görmedim. CHP neye maruz kalırsa kalsın, koruyucu kimliğini göstermesi lazım. Siyasi şablonun da değişeceğini düşünüyorum. MHP’nin çizgisinin dışında konumlanışı şans değil. Bir an önce arkadaşlar politik bütünlüğünü sağlaması lazım. İlk oylamada bile yarı yarıya olmuş bir parti bize zarar verir. Bu ülke yeniden kurulacaksa o masanın başında zaten biz oluruz. Bu sürecin sonunda bu meseleyi bir yere getiremezsek bugünkü sorunlardan daha büyükleriyle karşılaşırız. Biz mevcut anayasalar ile bu ülkeyi yönetmek istemediğimizi yıllardır söylüyoruz. Mevcut anayasada ezilenler, işçiler yok. Türkiye’de sadece etkin kimliklerle sözleşmeyi yapamayız. Sözleşmeyi yapacaksak bu ülkenin yeni ekonomik değerleri belli olması lazım. Toplumsal aidiyet yapılması lazım. Yeni bir toplum sözleşmesi yazacaksak emeklilik, sosyal haklar, hukuk bunun neresinde olacak bilmeliyiz” dedi.

“10 bin üyemiz var”

Konak’ta CHP’li üye sayısını açıklayan Kazımoğlu, “Son üye yapma çalışmalarımızda 9 bin 500 üyemiz vardı. O sıralar 11 bine kadar çıktı. Ansiklopedi satar gibi metro başlarında üye yapmıştık. Ayrılmalar sonrasında ise son üye sayılara baktığımızda 10 binde kalmışız” dedi.

“Konak Belediyesi’nin borcu 3 milyar TL”

Konak Belediyesi’nin borç tablosu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP’li Kazımoğlu, “Konak Belediyesi’nin borçları 3 milyar civarı. En borçlu dönemini yaşıyor. Bütün belediyelerin yaşadığı sıkıntıların etkileri Konak’ta da var. Belediyenin başarısızlığı ile ölçemeyiz ama iktidarın yaptıklarını da bahane edemeyiz. Ankara’da da iktidar tarafından baskı var ama birçok çalışma yapıyor. İzmir’de de aynı şeyi yapabiliriz. Evet belediyemizde sorun var ama çöpünüzü de toplayın” diye konuştu.

“Ben borcumu ödemek için ilçe başkanı oldum”

CHP’nin açıkladığı kurultay takvimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kazımoğlu, ilçe başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kazımoğlu şu ifadeleri kullandı;

“ İlk atandığımda da bayrak yarışı olduğunu söylemiştim. Ben buraya borcumu ödemeye geldiğimi söylemiştim. En zor zamanlarda borç ödemeye geldim. Keşke bu partide yıllarca milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar da çekip giderken keşke bizim bu partiye borcumuz var diye düşünceydi. Kurultay takvimi açıklandı. 6 ay sabredemediniz mi? Siyaseten insanlar kandırılıyor. Bir partinin imkanlarıyla CHP’den kurtulalım, hazır fırsat bulmuşken onun giremediği ama hazır olanlarla da yol yürüyelim dediniz. CHP’de kalmış kadrolarla da görüşüyorsunuz. Bizim mevcut kadrolarımızda bu durumdan memnun değil. 9 Eylül’de de YENİ Parti’nin il yöneticileri ile kol kola yürüdüm. Zihniyet CHP ile ilgili değil. Özgür Özel kurultay tarihi açıklandığında geri döner misiniz diye sorulduğunda dönmem dedi. Zihniyet oradan belli oldu. Biz yeniden sokaklarda mücadele edeceğiz. CHP hala özündedir.