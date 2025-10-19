Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin el sanatları kurslarına katılıp sertifika alan bir grup kadın, kurdukları "Ninemin Sandığı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" aracılığıyla el emeği göz nuru ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

Belediye ekipman ve malzeme desteği verdi

Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli el sanatları kursuna katılan ve kurslarda profesyonelleşen girişimci kadınlardan 9'u kursu başarıyla bitirip sertifikalarını aldı. Kursiyer olarak katıldıkları kurslarda usta öğretici olan ve kooperatif kurmaya karar veren kadınlara Şahinbey Belediyesi de ekipman ve malzeme desteği verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın kadın girişimcilere yönelik verdiği hibe projesinden de yararlanan kadınlar, geçen yıl kurdukları kooperatif çatısı altında bir araya geldi. El sanatları eğitmeni Filiz Özçelik'in öncülüğünde bir araya gelen ve el ele vererek "Ninemin Sandığı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kuran kadınlar, daha sonra kendi mağazalarını açtı.

Kooperatif aracılığıyla dünya pazarına açılmayı de hedefliyor

Kooperatif bünyesinde kurdukları atölyede üretim yapan girişimci kadınlar, ürettikleri hediyelik eşya ve konfeksiyon ürünlerini mağazada satmaya başladı. Kadınların ürünlerini ihtiyacı olan müşterilere daha rahat ulaştırabilmeleri için 9 arkadaşıyla harekete geçen Filiz Özçelik, kooperatif aracılığıyla dünya pazarına açılmayı de hedefliyor.