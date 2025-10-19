Bilim dünyasından gelen yeni veriler, çay tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Yapılan araştırmalara göre, günde 2 ila 4 bardak çay içmek kalp ve metabolizma sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahipken, aşırı çay tüketimi tam tersi sonuçlar doğurabiliyor.

Araştırmalar Ne Diyor?

İngiltere’de UK Biobank verileriyle yürütülen geniş çaplı bir çalışmada, çay tüketimi ile yaşam süresi arasında dikkat çekici bir ilişki saptandı. Araştırmaya göre, günde 2 ila 4 bardak çay içen kişiler, hem kalp-damar hastalıkları hem de erken ölüm riskleri açısından daha düşük oranlara sahip.

Ancak aynı araştırma, günde 5 bardaktan fazla çay tüketenlerde kafein birikimi, uyku bozukluğu ve bazı nörolojik etkilerin daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Benzer şekilde National Institutes of Health (NIH) destekli bir başka çalışma da, ılımlı çay tüketiminin yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini gösterdi. Çayda bulunan polifenol ve kateşin gibi antioksidanların hücre yenilenmesini desteklediği vurgulandı.

Uzmanlar Uyarıyor: “Aşırı Çay, Uyku ve Kalp Ritmini Etkiliyor”

Kardiyoloji uzmanı Dr. Adedapo Iluyomade, çay ve kahvenin faydalı antioksidanlar içerdiğini ancak fazla tüketimin ters etki yapabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Çay, doğru miktarda içildiğinde kalp sağlığını destekler, tansiyonu düzenler. Ancak aşırı tüketim vücutta kafein yüküne neden olur. Bu da uyku kalitesini düşürür, kalp ritmini bozabilir ve stres hormonlarını artırabilir.”

Uzmanlara göre, özellikle mide hassasiyeti, uykusuzluk veya yüksek tansiyon problemi yaşayan kişilerin günlük çay tüketimini sınırlaması gerekiyor.

Ne Kadar Çay Sağlıklı?

Günde 2 ila 4 bardak çay, kalp ve beyin sağlığı açısından ideal miktar olarak değerlendiriliyor.

5 bardak ve üzeri tüketim, kafein yükü nedeniyle faydadan çok zarara dönüşebiliyor.

Şekerli çay, geç saatlerde içilen çay ve üst üste içilen demli çaylar sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Uzmanlar, çayın şekersiz, limonlu veya açık şekilde içilmesini öneriyor.

Araştırmaların Ortak Sonucu

Bilimsel veriler, çayın ölçülü tüketildiğinde antioksidan, kalp dostu ve yaşlanmayı yavaşlatıcı etkiler gösterdiğini; ancak aşırıya kaçıldığında sinir sistemi ve uyku düzeni üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor.