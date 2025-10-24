2. Lig Kırmızı Grup’ta gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aliağa FK, üst üste aldığı Yeni Malatyaspor ve 1461 Trabzon galibiyetleriyle puanını 19’a yükselterek zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Play-Off hattında 4. sırada bulunan ekip, yarın evinde düşme hattında mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu’nu ağırlayacak.

Yeni Mersin İdmanyurdu Karşısında ev avantajı

Yarın Aliağa Atatürk Stadı’nda düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek olan Aliağa FK, saat 15.00’te başlayacak kritik mücadelede sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Polat Çetin: “Her maç zorlu geçecek”

Üç sezondur kendi sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Aliağa FK’da Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurguladı. Çetin, “Rakibimizi küçümsemiyoruz; saygı duyuyoruz. Ancak odak noktamız kendi oyunumuz olacak. Ligde her karşılaşma zorluk içeriyor, biz ise ciddiyetimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.