Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 32’ye çıkardı. Aslan böylece ligdeki kötü serisini de sona erdi.

Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu

Cimbom, 11. haftada Trabzonspor ile sahasında 0-0 berabere kalırken, 12. haftada da Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Lider Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta derbide Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı

Sahasında son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.