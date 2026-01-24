Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, son oynanan Atletico Madrid maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane’nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara’ya görev verildi.

Ismail Jakobs 7 maç sonra 11’de

Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Fatih Karagümrük mücadelesiyle 7 maç aradan sonra tekrar ilk 11’e döndü. Jakobs, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle oynayamadığı maçların ardından son olarak Atletico Madrid karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Leroy Sane yedekte başladı

Alman futbolcu Leroy Sane, maçta yedek kulübesinde bekledi. Sane, Süper Lig’de son olarak 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek başlamış, sonraki 10 müsabakada ise ilk 11’de görev almıştı. Bu sezon ligde 17 maçta 11’de oynadı.

Galatasaray’ın 11’i ve yedekler

Sarı-kırmızılı ekip, sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11’i ile çıktı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer aldı.

Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerine ayrılan tribünde maçı takip eden Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla oyuncuları maça motive etti.