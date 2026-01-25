Son Mühür - 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta dün oynanması planlanan Mardin 1969 Spor–Somaspor karşılaşması, olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe bırakıldı.

Somaspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te oynanması planlanan Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması, takım kafilemizin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Takımların performansı

2. Lig’de üst sıralar için mücadelesini sürdüren Mardin 1969 Spor, bir maç eksikle topladığı 40 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Somaspor ise yine bir maç eksiğiyle 12 puanla 15’inci basamakta bulunuyor.