Son Mühür - Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Maçın galibi, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

GALATASARAY

Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi

TRABZONSPOR

Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Augusto

GALATASARAY

Galatasaray’da Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Bunun yanı sıra Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de maç kafilesine dahil edilmedi.

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da Afrika Uluslar Kupası’na katılan Onuachu ve Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca ameliyat geçiren Visca ve Baniya ile sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ve Mustafa Eskihellaç da kadroya dahil edilmedi.