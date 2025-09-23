Son Mühür - Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’de odak noktası, Avrupa Ligi’nde oynanacak Dinamo Zagreb karşılaşmasına kaymış durumda.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürürken, teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İdman öncesinde takıma sürpriz bir ziyarette bulunan Ali Koç, sahada oyuncularla tek tek vedalaştı. Başkanlık görevini geçtiğimiz hafta sonu Sadettin Saran’a devreden Koç, böylece 7 yıl süren görev süresinin ardından takıma duygusal bir veda yaptı.