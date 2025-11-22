Barcelona’nın kalbinde bir kez daha ışıkları yanan Camp Nou, iki yıl süren kapsamlı dönüşüm sürecinin ardından bugün yeniden taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Modern futbolun hızla değişen ihtiyaçlarına göre baştan tasarlanan stadyum, Limak İnşaat’ın üstlendiği yenileme hamlesiyle hem mimari mirasını koruyup hem de geleceğin teknolojik ve çevresel standartlarına uyum sağlayan bir yapıya dönüştü. Bu tarihi yeniden açılışta, Barcelona’nın Athletic Bilbao ile oynayacağı La Liga karşılaşmasını FCB Başkanı Joan Laporta ile birlikte Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ile Batuhan Özdemir tribünden takip edecek.

Katalan kültürünün simgelerinden

1957’de kapılarını açtığı günden bu yana yalnızca bir futbol sahası değil, Katalan kültürünün simgelerinden biri olarak kabul edilen Spotify Camp Nou, giderek büyüyen taraftar kitlesine ve modern spor mimarisinin yükselen beklentilerine yanıt verebilmek için köklü bir değişim sürecine girdi. Limak’ın 2023’te devraldığı proje, stadyumu daha dayanıklı ve fonksiyonel hale getirirken, yapının tarihsel kimliğini geleceğe taşıyacak bir anlayışla şekillendirdi. Toplam 204 bin metrekarelik çalışma alanında mevcut yapının 50 bin metrekaresi yenilendi, 154 bin metrekaresi ise baştan inşa edildi; böylece hem mühendislik hem de mimari açıdan neredeyse yeni bir yapı ortaya çıktı.

Çok amaçlı spor ve kültür merkezi

Yenilenmiş Spotify Camp Nou tamamlandığında 105 bin koltuk kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu kimliğini yeniden kazanacak. Bunun 8 bini VIP alanlara ayrılırken, taraftar deneyimi kadar profesyonel kullanım alanları da modern bir düzen içinde yeniden tasarlandı. Sporcu bölümleri, soyunma odaları ve oyuncu tüneli çağdaş standartlarla uyumlu şekilde tamamen yenilendi. Üçüncü kademe tribünlerin altındaki kapalı otoparklar, geniş ticari alanlar ve konfor odaklı VIP bölümleri, yılda ortalama 40 maça ev sahipliği yapan bu dev yapıyı çok amaçlı bir spor ve kültür merkezine dönüştürüyor.

Kent mimarisi için de örnek olacak

Projenin en iddialı mühendislik aşamasını ise zeminden 70 ila 80 metre yüksekliğe kaldırılması planlanan 50 bin metrekarelik yeni çatı oluşturuyor. 128 halatla taşınacak bu dev strüktür, stadyumun silüetini tamamen değiştirecek. Çatıya yerleştirilecek fotovoltaik paneller sayesinde yapı, çevreci enerjiyi merkeze alan bir kent mimarisi örneği haline gelecek. Üstelik çim alanından çatı tepesine kadar yükselen 68 metrelik yeni profil, Camp Nou’ya hem estetik hem de teknik bir prestij kazandıracak.

Türk ve İspanyol mühendislerin ortak üretimi

Bu dönüşümde Türkiye’nin mühendislik gücü belirgin biçimde öne çıkıyor. İnşaat sürecinde kullanılan 27 bin ton çeliğin yaklaşık yüzde 60’ının Türkiye’de üretilmiş olması projeye önemli bir yerli katkı sağlıyor. Bugüne kadar 56 farklı ülkeden 13 bini aşkın kişinin görev aldığı çalışmalarda Türk ve İspanyol mühendislerin ortak üretimi, uluslararası iş birliğinin güçlü bir örneği olarak görülüyor. Çalışanların neredeyse yarısının Türk uzmanlardan oluşması ve 15’ten fazla yerli şirketin malzeme ile hizmet sağlaması, projenin Türkiye açısından da stratejik önemini artırıyor.

Katalan kültürünün, Avrupa spor tarihinin ve modern kent yaşamının kesiştiği noktada yeniden hayat bulan Spotify Camp Nou, artık yalnızca bir stadyum değil; toplumsal hafızanın, mimari yeniliğin ve spor tutkusunun aynı mekânda buluştuğu bir merkez olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin uluslararası arenada mühendislik başarılarını yansıtan en prestijli işler arasında yer alan bu proje, Barcelona ile Türkiye arasında teknik ve kültürel bağları güçlendiren yeni bir dönemin simgesi olarak öne çıkıyor.