Yeni yıkanmış nevresimlerle uyumanın verdiği temizlik hissi, doğru saklama yapılmadığında kısa sürede kayboluyor. Uzmanlara göre bunun en yaygın nedeni, nevresimlerin dolapta çok sıkı şekilde üst üste konması oluyor. Kumaşın hava alamaması ve içeride kalan nem, zamanla ağır ve bayat bir kokuya neden ediyor.

Fransa’da yaygın olarak kullanılan “gevşek zarf” tekniği ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Nevresim takımı, kendi yastık kılıfının içine yerleştiriliyor ancak sıkıştırılmıyor. Raflara dizilen her takım arasında yaklaşık 2–3 santimetrelik boşluk bırakılıyor. Bu yöntem, kapalı dolaplarda bile hava dolaşımını sağlayarak kokunun oluşmasını engelliyor.

Kimyasal yerine doğal çözümler tercih ediliyor

Fransızların uzun yıllardır kullandığı doğal yöntemler de dikkat çekiyor. Dolap içine yerleştirilen sedir ağacı küpleri ya da küçük pamuk torbalar içindeki kurutulmuş lavanta ve limon kabuğu karışımı, kötü kokuların önüne geçiyor. Bu doğal emiciler aynı zamanda hafif ve ferah bir koku yayıyor.

En etkili yöntemlerden biri ise doğal sabun kullanımı olarak öne çıkıyor. Özellikle Marsilya sabunu, dolaplarda tercih ediliyor. Sabunun ambalajı tamamen açılmadan, kağıdına birkaç küçük kesik atılıyor ve dolabın arka kısmına yerleştiriliyor. Kağıt ambalaj sayesinde koku yavaşça yayılıyor ve aylarca kalıcı olabiliyor.

Ütü sonrası saklama detayı göz ardı edilmemeli

Uzmanlar, nevresimlerin ütüden çıkar çıkmaz dolaba kaldırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Sıcak kumaş, kapalı alanda yoğuşmaya neden oluyor. Bu durum, tazelik kokusunun daha hızlı kaybolmasına yol açıyor. Nevresimlerin tamamen soğuduktan sonra dolaba yerleştirilmesi öneriliyor.

Fransızların uyguladığı bu basit ama etkili yöntemler sayesinde nevresimler uzun süre ferah kokusunu koruyor ve dolapta beklerken bayatlama sorunu büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bu küçük detaylar, ev düzeninde fark edilir bir fark yaratıyor.