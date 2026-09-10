Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir, Foça Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla çalkalanıyor. Başkan Fıçı’nın Ankara’da olduğu ve bugün AK Parti’ye geçeceği ileri sürülürken belediye meclisinden dikkatleri çeken bir adım geldi. Kulislerden elde edilen bilgiye göre; CHP’li meclis üyelerinden 8’inin bugün YENİ Parti’ye geçeceği öğrenildi.

"İki isim partide kalacak"

Daha önce Başkan Fıçı’nın tutumunu bekleyeceklerini belirten CHP’li meclis üyelerinin AK Parti iddialarının ardından bu kararı aldığı öne sürüldü. Halihazırda CHP Foça İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Cenk Bakırlı’nın yanı sıra meclis üyelerinden Çiğdem Yenipazar’ın da CHP’de kalacağı ancak diğer isimlerin YENİ Parti’ye geçeceği ifade edildi.

Foça Belediye Meclisi toplamda 15 sandalyeden oluşuyor. CHP’nin Foça Meclisi’nde daha önce 10 meclis üyesi bulunurken; geçişin ardından bu sayının 2’ye düşeceği konuşuluyor. Buna göre CHP’li meclis üyelerinden Ceyhan Çetin, Ebru Çitak Ünal, İlkay Sönmezoğlu, Mehtap Uyar, Osman Yurtseven, Salih Mehmet Aydın, Serdar Öztürk, Ümran Göçen’in YENİ Parti’ye geçeceği ileri sürülüyor.

Yeni Meclis aritmetiği nasıl olacak?

Foça Belediye Meclisi’nde halen 10 CHP’li, 2 AK Partili ve 3 MHP’li üye bulunuyor. 8 CHP’li üyenin YENİ Parti’ye geçmesi halinde dağılım 8 YENİ Parti, 2 CHP, 2 AK Parti ve 3 MHP şeklinde olacak.