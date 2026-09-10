Son Mühür- İzmir’in yerel siyasetinde Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye katılma kararı aldığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerdir İzmir ve Ankara koridorlarında yüksek sesle konuşulan ancak taraflarca temkinli yaklaşılan transfer süreci, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla belgelendi, paylaşım flaş bir gelişmeyi beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul ettiği bir toplantıya katıldı. Toplantıya dair bir fotoğraf karesi paylaşılırken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da kadın belediye başkanlarının olduğu fotoğrafta yer aldı. Böylelikle, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçtiği iddiaları da netleşmiş oldu. Söz konusu fotoğraf karesi, İzmir siyasetinde iddiadan öteye geçerek kesinleşen transferin en somut kanıtı olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MKYK toplantısı öncesinde Fıçı'ya rozet takması bekleniyor.

Yerel seçimlerde CHP'den görev aldı

Fıçı'nın parti transferi ile Ege'nin ve İzmir'in kritik sahil ilçelerinden Foça'da kartlar yeniden dağıtıldı. Saniye Bora Fıçı, yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti. CHP kulislerinde soğuk duş etkisi yaratan parti transferi hamlesinin ardından, İzmir yerel siyasetindeki güç dengelerinin ve meclis aritmetiğinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği belli olacak.