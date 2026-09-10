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Foça’da YENİ Parti İlçe Başkanlığı’nın açılışında konuşan YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçişini değerlendirdi. Yücel, yaptığı değerlendirmede, “Yazıklar olsun, keşke partiden istifa etseydi” sözlerini kullandı.
Bu sözlerin ardından ise çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gören Yücel’e “Saniye Hanım’ı başımıza bela eden sensin”, “Bize karşı sorumluluklarınız var” ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: Haber Merkezi