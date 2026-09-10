Serhat Kılıç neden öldü, cenazesi ne zaman? İşte acı detaylar!

Betimar'ın son çalışmasına damga vuran üç detay: AK Parti farkı açıyor, CHP baraj altında, İYİ Parti'den dev atak!

Karşıyaka’da efsane Ateş Özerk için özel turnuva: Şampiyon TOFAŞ

İzmir'de iki belediye hesapları incelemede!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Guendouzi Roma maçında neden yok, kaç maç ceza aldı ve ne zaman dönecek?

Bu sözlerin ardından ise çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gören Yücel’e “Saniye Hanım’ı başımıza bela eden sensin”, “Bize karşı sorumluluklarınız var” ifadelerini kullanıldı.

Foça’da YENİ Parti İlçe Başkanlığı’nın açılışında konuşan YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçişini değerlendirdi. Yücel, yaptığı değerlendirmede, “Yazıklar olsun, keşke partiden istifa etseydi” sözlerini kullandı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.