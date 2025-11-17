Fitch Ratings'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Türk bankalarıyla ile ilgili verilen kararda, üç Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden Kredi Notu "B+"dan "BB-" ye yükseltildi. Görünümleri ise durağan olarak açıklandı. Notu yükseltilen bankalar arasında ise; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) yer aldı.

Bahsi geçen bankaların finansal güç notları ise "B+"dan "BB-"ye yükseltildi. Uzun Vadeli Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ise "BB-" olarak duyuruldu.

Arap Türk Bankası A.Ş.'nin de notu yükseltildi!

Notu yükseltilen bankalar bununla sınırlı kalmadı. Arap Türk Bankası A.Ş.’nin (ATB) notu da "B" den "B+"ya yükseltilmiş oldu. Söz konusu bankanın finansal güç notu ise "B" den "B+"ya yükseltildi. Aynı zamanda Ulusal Uzun Vadeli Notu ’A-(tur)’dan ’A(tur)’a yükseltilirken, tüm not görünümleri ise durağan olarak bildirildi.

3 bankada daha artırım!

Halkbank, Emlak Katılım ve Vakıf Katılım'ın ise uzun vadeli döviz cinsi notları B+'dan BB-'ye yükseltildi. Bankaların not görünümleri stabil olarak açıklanırken, devlet desteği notları ise b+'dan bb-'ye yükseltildi.

İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin devlet desteği notları ise b-'den b'ye çıkarıldı.