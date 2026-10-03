Fenerbahçeli Yiğit Çolak, Bakü'de oynanan hazırlık müsabakasının 74. dakikasında Çağrı Balta'ya yaptığı şık asistle skora doğrudan katkı sağladı. Sekiz yıl boyunca Galatasaray altyapısında ter döktükten sonra Fenerbahçe'ye imza atan genç oyuncunun kariyer basamakları merak konusu oldu.

Yıldızı hızla parladı. Futbolseverler genç yıldız adayının kaç yaşında olduğunu, hangi mevkide oynadığını ve sözleşme şartlarını internette yoğun şekilde araştırmaya başladı.

Yiğit Çolak kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Yiğit Çolak, 5 Ocak 2008 İstanbul Bakırköy doğumlu, 18 yaşında, sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giyen genç bir futbolcu olarak tanınıyor. Hücumun her iki kanadında görev yapabilen genç yetenek, sürati ve yüksek top tekniğiyle rakip savunmaların dengesini bozmayı başarıyor.

Geleceğin yıldız adayı. Türkiye'nin U14, U15, U16 ve U17 genç milli takımlarında ay-yıldızlı formayı başarıyla terleten Çolak, uluslararası turnuvalarda sergilediği performansla scout ekiplerinin de radarına girdi.

Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye uzanan transfer

Futbol eğitimine 2018 yılında henüz 10 yaşındayken Florya'da başlayan Çolak, yaklaşık sekiz sezon boyunca sarı-kırmızılı akademide gelişimini sürdürdü. Ezeli rakibe imza attı. 17 Temmuz 2026 tarihinde Galatasaray altyapısından ayrılarak Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bilgi Detay Doğum tarihi 5 Ocak 2008 Doğum yeri Bakırköy, İstanbul Yaşı 18 Mevkisi Sol kanat, santrfor Eski kulübü Galatasaray (2018-2026) Sözleşme bitişi 30 Haziran 2029

Ezeli rakipler arasındaki bu sürpriz geçiş transfer piyasasında geniş yankı buldu. Altyapı antrenörlerinin yeteneklerine tam not verdiği genç oyuncu, kariyer planlamasında sarı-lacivertli kulübü tercih etti.

Fenerbahçe ile sözleşme süresi ve gelecek hedefleri

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Fenerbahçe, genç oyuncuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olan üç yıllık profesyonel mukavele imzaladı. Kulübün U19 takımında düzenli forma giyen Çolak, A takım idmanlarında da teknik heyetin göz hapsinde bulunuyor.

Bakü'de Turan Tovuz karşısında aldığı süre ve yaptığı asist, A takıma yükselme sürecini hızlandıracak gibi görünüyor. Genç futbolcu çok çalışarak sarı-lacivertli formayı uzun yıllar terletmeyi hedefliyor.