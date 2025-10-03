Son Mühür - Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa'da galip gelerek UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu tarihi zaferle kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'ye önemli bir puan kazandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyetlerle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanına toplam 1.20 puan ekledi ve Çekya ile arasındaki fark 3.3 puana yükseldi.

1.20 puan kazandık

Avrupa kupalarında haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye’ye toplam 1.20 puan kazandırdı. Dört takımla Avrupa arenasında yer alan Çekya ise bu hafta sadece 0.8 puan elde edebildi. Böylece Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı 3.3’e yükseldi.

Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Güncel ülke puanı sıralaması şöyle:

1. İngiltere: 97,561

2. İtalya: 86,803

3. İspanya: 80,953

4. Almanya: 77,259

5. Fransa: 70,391

6. Hollanda: 62,366

7. Portekiz: 59,466

8. Belçika: 56,150

9. Türkiye: 44,800

10. Çekya: 41,500

11. Yunanistan: 38,312