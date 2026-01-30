UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup aşamasının final randevusunda Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya geldi. National Arena'nın ev sahipliği yaptığı bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak lig etabını noktaladı. Karşılaşmanın ilk yarısında İsmail Yüksek'in ayağından bulduğu golle öne geçen temsilcimiz, ikinci yarıda rakibin baskısına dirense de kalesindeki gole engel olamadı. Bu sonuçla puanını hanesine yazdıran Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki yolculuğuna play-off turundan devam etme hakkı kazandı.

National Arena'da arşılıklı goller ve yüksek tempo

Maçın genelinde her iki takım da galibiyet için önemli fırsatlar yakalarken, ikinci yarıda oyunun temposu oldukça yükseldi. Mücadelenin 59. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel becerisiyle yarattığı tehlikede kaleci Tarnovanu gole izin vermezken, 71. dakikada ev sahibi ekip dengeyi sağladı. Radunovic’in sol kanattan kavisli ortasını iyi takip eden Cisotti, arka direkte yaptığı vuruşla skoru 1-1’e getirdi. Maçın son bölümlerinde Kerem ve Popescu ile karşılıklı ataklar yaşansa da, kaleci Ederson'un başarılı kurtarışları maçın skorunu tayin etti. Hakem Nenad Minakovic'in yönettiği mücadele, her iki tarafın da birer puanı paylaşmasıyla sona erdi.

Play-Off turunda zorlu rakipler bekliyor

Lig etabını 19. basamakta tamamlayan Fenerbahçe için şimdi gözler kura çekimine ve muhtemel eşleşmelere çevrildi. Play-off turuna adını yazdıran sarı-lacivertli ekibin bu aşamadaki rakipleri de netleşmeye başladı. Temsilcimiz, son 16 turuna kalabilmek adına ya İngiltere Premier Lig'in dişli ekiplerinden Nottingham Forest ile ya da Çekya'nın istikrarlı temsilcisi Viktoria Plzen ile çift maçlı eliminasyon sistemine göre kozlarını paylaşacak. Avrupa macerasını sürdürmek isteyen Domenico Tedesco'nun öğrencileri için bu tur, sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

Son 16 hedefi ve olası rakiplerin haritası

Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki projeksiyonu sadece play-off turuyla sınırlı değil. Sarı-lacivertliler, play-off engelini kayıpsız geçip adını son 16 turuna yazdırması durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de şimdiden belli oldu. Eğer temsilcimiz Nottingham Forest veya Viktoria Plzen engelini aşarsa, bir sonraki aşamada Danimarka'nın yükselen değeri Midtjylland veya İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Real Betis ile eşleşecek. Avrupa liglerindeki zorlu fikstür devam ederken, Fenerbahçe'nin hedefi play-off aşamasını geçerek son 16 turunda dev rakiplerle kupa mücadelesini sürdürmek.