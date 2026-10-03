Geçtiğimiz günlerde pazar ziyareti esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavi süreci bir hafta sürdü.

Önce Battalgazi’ye, ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi

Ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba, ilk olarak Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahale ve işlemlerinin ardından Ağbaba, daha kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinden geçirilmesi amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

YENİ Parti Malatya İl Başkanlığından açıklama

YENİ Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağbaba'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilerek, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Ağbaba yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı

Malatya'da, 26 Eylül'de Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşmış, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Ağbaba, tedbiren koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.