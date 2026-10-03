Son Mühür / Atakan Başpehlivan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, kamuoyunun ilgisinin ve beklentisinin yüksek olduğu Altay tankı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu, konuyla ilgili iktidara sorulara yöneltti.

"Beklenti çok yüksek"

Türk kamuoyunun Altay tankından beklentisinin çok yükse olduğunu belirten emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Altay'dan sonra başlayan birçok projenin tamamlandığını hatırlatarak, "Kamuoyunun ALTAY tankına yönelik beklentisi yüksek. Altay projesi başladığından beri milli gemi konseptinde Korvet/Fırkateyn/Açık Deniz Karakol Gemisi/İstihbarat gemisi inşa edildi" şeklinde konuştu.

"Altay tankı ne durumda?"

Son olarak, iktidara 'Altay tankı ne durumda?' sorusunu yönelten Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli Atmaca ve Akya silah sistemleri harekata hazır oldu.

Çok geç olsa da Tepe sınıfı hava savunma muhribi inşası nihayet başladı. İHA ve MİUS’lar son derece ileri seviyede. KAAN’ın yeni prototiplerinin uçuşu bekleniyor. Altay tankı ne durumda?"