Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, fon soruşturmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, soruşturma sürecinin doğru bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

"Masumiyet karinesi dosyaya göre değişmez"

Fon soruşturmasında doğru olanın yapıldığını kaydeden ve masumiyet karinesinin kişiye ve dosyaya göre değişmeyeceğini hatırlatan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, “Fon soruşturmasında doğru olan yapılıyor. Masumiyet karinesi kişiye, dosyaya ya da soruşturmanın tarafına göre değişmez. Hukuk herkese aynıysa, birine gösterilen hassasiyet diğerinden esirgenemez, esirgenmemeli. Fon soruşturmasında gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edilenler, tutuklananlar var.

Ancak ne şüphelilerin elleri kelepçeli görüntülerini gördük ne de kameraların karşısında sıra sıra dizilerek adliyeye götürüldüklerini. Doğrusu da budur. Çünkü suçluluğu kesinleşmemiş hiç kimse kamuoyu önünde peşinen suçlu ilan edilmemelidir. Masumiyet karinesi bunu gerektirir. Fon soruşturmasında gösterilen bu hassasiyet başka soruşturmalarda neden gösterilmiyor? Bazı şüphelilerin topluca, sıra halinde, kameralar önünde götürüldüğü görüntüler kamuoyuna servis edilirken, başkaları söz konusu olduğunda gözetilmeyen masumiyet karinesi fon soruşturmasında neden birdenbire hatırlanıyor? Madem böyle yapılabiliyor, başka soruşturmalarda neden yapılmıyor?” dedi.

"Biz fon soruşturmasındaki yaklaşımın yanlış olduğunu söylemiyoruz"

Son olarak, konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden DEVA Partili Karal, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Anayasamızın 38. maddesi çok açık: Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Aynı ilke Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de güvence altındadır.

Yani masumiyet karinesi kişiye, dosyaya, siyasi kimliğe ya da soruşturmanın tarafına göre uygulanabilecek bir tercih değil, herkes için bağlayıcı temel bir hukuk ilkesidir. Biz fon soruşturmasındaki yaklaşımın yanlış olduğunu söylemiyoruz.

Tam tersine, olması gerekenin bu olduğunu söylüyoruz. İtirazımız, aynı hassasiyetin başka soruşturmalarda gösterilmemesinedir. Hukuk herkese aynıysa, masumiyet karinesi de herkese aynı uygulanmalı; birine gösterilen hassasiyet diğerinden esirgenmemelidir"