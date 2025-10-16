Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeniden Refah Partisi’nin 3’üncü Olağan İzmir İl Kongresi, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. İzmir’de düzenlenen kongrede Erbakan, partililer tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Kongrede mevcut il başkanı Cemal Arıkan tek aday olarak yeniden seçilirken, Fatih Erbakan kürsüden önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan: Başkanlık sistemine geçtikten sonra açlık sınırı 14 kat arttı

Mevcut il başkanı Cemal Arıkan’ın tek aday olarak seçildiği kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “1969’da çekilen besmelenin bereketini hala yaşıyoruz. Bu kadar müdahalelere, bu kadar engellemelere rağmen Milli Görüş hala devam ediyor ve üzerine kurşun da dökseniz, İzmir’den haykırıyoruz Milli Görüş’ü bitiremezsiniz. Bu aziz milletin teveccühü ve bu salonu dolduran siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan dava erlerinin fedakarlığıyla üye kaydı bakımından Türkiye’nin en önemli yükselen partisi olmuştur. Hedefimiz Allah’ın izniyle iktidar hedefimize ulaşmaktadır. Milyonlarca emeklimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır.

İkinci kırk yılda özellikle tarihe geçecek kongremizden sonra bu sorumluluğumuzun farkında olacağı ve daha çok çalışacağız. İktidar bütün suni gündemlerle asıl gündemimiz olan hayat pahalılığını perdelemeye çalışmaktadır. Emekliler açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bununla beraber milyonlarca asgari ücretli hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi bir haneye iki asgari ücret girse dahi o hane yoksulluk sınırında bulunmaktadır. Tek başına yaşayan bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 40 bin liranın üstüne çıkmıştır. Matematik olarak halkın yüzde 45’i açlık sınırının altındadır. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız, kredi kartı borçları alarm vermektedir. Ekonomi yönetimi iyi olsa kimse gidip bankalara olan borcunu arttırmaz. Türkiye, Milli Görüş’ü arıyor.

Başkanlık sistemine geçtikten sonra açlık sınırı 14 kat arttı. Enflasyon iki buçuk kat arttı. Yardıma muhtaç hane sayısı yüzde elli arttı, kredi kartı borçları beş misli arttı ve yasal takibe düşen bireysel borçlular dört misli arttı. Fakirlik artmış, borçlar artmış, perişanlık artmış. O yetkiler verildi diye hiçbir şey sonuca ulaşmamıştır. Sistemler bir araçtır. Sadece sistem değişimiyle her şey güllük, gülistanlık olmaz. İşte 7 senelik tablo böyledir. Önümüzdeki 3 senede ne var? Bütçe açığı var. Dört senede 10 trilyonun üzerinde bir bütçe açığı bekleniyor. İsimlerinde adalet kelimesi geçmesine rağmen adaletten eser bırakmamışlardır. Sorunlara çözüm olması gereken iktidar, sorunlara neden olmaktadır. Bu millete yapacakları en büyük iyilik erken seçim sandığını milletin önüne koymalarıdır.” diye konuştu.

Cemal Arıkan: Milli Görüş’te herkese yer var

Konuşmasında Milli Görüş’te herkese yer var cümlelerini kullanan Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan ise“Biz 95’te İzmir’e gelip Milli Gençlik Vakfı’nda görev yapmaya başladık. Erbakan hocamız hem maddi hem manevi bu ülkenin gidişatında devrim yaptı. Artık sanayide dünyada sayılı tesislerimiz var bu gurur duyduğumuz tesisleri alt alta yapsak hepsinin altında Erbakan hocamızın imzası var.

95’ten bu yana hocamızla birlikte koşmaya davaya hizmet etmeye davet ettik. Milletimize diyoruz ki ümitsiz olmayan o zaman bir Erbakan vardı. Bütün zalimler ve hainler o koltuğa oturduğunda tir tir titriyordu. Yine bir Erbakan var, yine zalimler titriyor. Fatih Erbakan’ın önderliğinde bütün mazlumlar rahat uyuyacak. CHP’li nice kardeşlerimiz bizimle birlikte yönetimlerimizde görev alıyorlar, size giydirilmek istenen deli gömleğini yırtın atın. Koşun gelin Milli Görüş’te herkese yer var.” dedi.