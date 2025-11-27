Gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili olarak dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. YouTube programında kullandığı ifadeler sebebiyle Cumhurbaşkanı'nı tehdit iddiası çerçevesinde tutuklanan ve yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir karar geldi.

YouTube yayınları yeniden başlayacak!

Tutukluluğu döneminde belirli bir süre Altaylı'nın YouTube kanalındaki yayınlara devam edilmişti. Altaylı aynı zamanda cezaevinden notlar göndererek, siyaset gündemine ilişkin yorumlarını ve kulis bilgilerini aktarmaya devam etmişti. Altaylı'nın aldığı kararı ise Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın duyurdu. Aydın, "Fatih Altaylı çok iyi, Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.