Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan 1. İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla Papa 14. Leo'nun 28 Kasım Cuma günü İznik’e yapacağı ziyaret, Türkiye’de ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

İznik’te güvenlik tedbirleri artırıldı

Tarihi ziyaret öncesinde Bursa’nın İznik ilçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

İlçe giriş ve çıkış noktalarında 200 polisle denetimler başlatılırken, araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı ve şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Ziyaret günü 2 bin 300 polis sahada olacak

Yetkililer, Papa’nın İznik programının yoğun güvenlik protokolüyle yürütüleceğini belirtti.

Buna göre, ziyaret günü kent genelinde 2 bin 300 emniyet personeli görev alacak.

Ekiplerin; güzergâh güvenliği, kalabalık kontrolü, hava destekli takip ve çevre taraması gibi alanlarda koordineli çalışacağı aktarıldı.

Tarihi olay için hazırlıklar tamamlanıyor

Papa’nın İznik’te gerçekleştireceği program kapsamında konsil yıldönümüne ilişkin özel bir ziyaret yapması planlanıyor.

Yerel yönetimler, emniyet birimleri ve protokol ekipleri arasında koordinasyon sağlanırken, ilçede hem yaya hem araç trafiğine yönelik düzenlemeler yapılıyor.