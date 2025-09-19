19 Eylül Cuma sabahından itibaren Facebook erişim sorunlarıyla ilgili birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden sorun bildirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde içerik paylaşamama, yorumların görünmemesi ve bağlantı hataları öne çıktı. Özellikle bazı bölgelerde akışın yenilenmediği ve paylaşımların yüklenmediği görüldü. Genel olarak ise küresel çapta büyük bir çökme ya da uzun süreli erişim problemi raporlanmadı.

Facebook’ta Akış Sorunu ve Teknik Detaylar

Facebook’ta yaşanan sorunların başında akışın yenilenmemesi, içerik yükleme hatası ve sayfanın erişilememesi geliyor. 9 Eylül’de yaşanan kısa süreli global kesintinin ardından bazı bölgelerde hâlâ teknik aksaklıklar gözleniyor. Bu tip sorunların nedenleri arasında sunucu yoğunluğu, bölgesel ağ problemleri veya güncelleme çalışmaları bulunuyor. Teknik ekipler genellikle bu tür problemleri birkaç saat içinde çözüyor.

Erişim Engeli ve Bant Daraltması Durumu

Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına yönelik erişim engeli ya da bant daraltması uygulaması zaman zaman gündeme geliyor. Ancak şu anda Facebook kaynaklı resmi bir erişim engeli ya da BTK tarafından alınmış bir bant daraltması kararı bulunmuyor. Kullanıcıların yaşadığı erişim sorunları ağırlıklı olarak teknik altyapıdan kaynaklanıyor.

Sorunu Aşmak İçin Alternatifler

Bölgesel erişim problemleri yaşayan kullanıcılar için VPN kullanımı, DNS değiştirme veya Facebook Web sürümünü tercih etmek geçici çözümler sunabilir. Ayrıca tarayıcı önbelleğini temizlemek ve uygulamanın güncel sürümünü kullanmak da bağlantı problemlerinin çözümünde etkili olabiliyor. Bu yöntemlerin yasal ve güvenli çerçevede uygulanması gerekiyor.

Facebook erişim problemi 19 Eylül Cuma günü boyunca belli bölgelerde devam etti. Platformun sahibi Meta ya da BTK tarafından yeni bir açıklama yapıldığında gelişmeler yeniden gündeme gelecek. Kesintilerin kısa sürede sonlanması bekleniyor, ancak bölgesel yoğunluklar nedeniyle problem yaşayan kullanıcılar sosyal medya üzerinde güncel yorumlarını paylaşmayı sürdürüyor.