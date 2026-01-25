Derrick Rose, Chicago Bulls tarihinde Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ve Scottie Pippen (33) sonrası forması emekliye ayrılarak salona asılan beşinci isim olarak kayıtlara geçti.

NBA tarihine geçti

Chicago doğumlu Derrick Rose, 2008 NBA Draftı’nda Bulls tarafından ilk sıradan seçildi. 2008–2016 yılları arasında Chicago forması giyen Rose, 2009’da yılın çaylağı, 2011’de ise ligin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. Kariyeri boyunca 3 kez All-Star seçilen ve bir kez de sezonun en iyi beşine giren Rose, 22 yaşındayken MVP unvanını alan NBA tarihinin en genç oyuncusu olma başarısını gösterdi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Rose, Bulls ile çıktığı 406 normal sezon maçında maç başına 19,7 sayı, 3,7 ribaund ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı. Eylül 2024’te basketbolu bırakan 36 yaşındaki yıldız, Bulls’un yanı sıra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies formalarını da terletti.