Eylül ayı, bitki ve meyve ağaçlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi için kritik bir dönem olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yazın sona erdiği bu günlerde yapılan “geç budama” işleminin bitkileri bir sonraki yeşerme dönemine hazırladığını belirtiyor. Doğru teknikle gerçekleştirilen budama, çiçeklerin daha parlak ve canlı açmasına, meyvelerin ise çok daha iri ve lezzetli olmasına katkı sağlıyor.

Budamanın rüzgarsız, kuru ve güneşli havalarda yapılması öneriliyor. Ayrıca kullanılan budama makaslarının mutlaka dezenfekte edilmesi ve işlem sonrasında bahçe merhemi uygulanması gerektiği vurgulanıyor. İşte eylül ayında budanması gereken üç önemli ağaç ve bitki:

Elma Ağaçlarında Son Dokunuş

Elma yetiştiricileri için eylül ayı kritik bir zaman dilimi. Uzmanlara göre, olgunlaşan elmaların ardından yapılacak budama işlemi, dalların güneş ışığından daha fazla yararlanmasını sağlıyor. Bu sayede meyveler daha iyi olgunlaşıyor. Ancak budamanın dikey sürgünlerle sınırlı tutulması ve kesimlerin 40 santimetreyi geçmemesi öneriliyor. Ayrıca tomurcukların gelişeceği genç sürgünlerin korunması, gelecek yılın verimi açısından oldukça önemli.

Ahudududa Sağlıklı Sürgünlerin Gücü

Sevilen meyvelerden ahududu için de eylül ayı budama dönemi olarak öne çıkıyor. Hasadı tamamlanan sürgünlerin yanı sıra zayıf dalların da kesilmesi gerekiyor. Uzmanlar, budama sonrasında bitki üzerinde 10 ila 12 sağlam sürgün bırakılmasını tavsiye ediyor. Bu sürgünlerin tele bağlanması ise dalların kırılmasını önleyerek verimli bir gelişim sürecine destek sağlıyor.

Kayısı Ağaçlarında Verim İçin Budama

Kayısı ağaçları, eylül ayında yapılacak budama sayesinde yeni sürgünlere hazırlanıyor. Son hasadın ardından gerçekleştirilecek budama, dalların inceltilmesini ve daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Böylece hem çiçeklerin hem de meyvelerin kalitesi artıyor. Uzmanlar, bu dönemde yapılan budamanın kayısı ağaçlarının bahar döneminde daha güçlü bir şekilde yeşermesine doğrudan katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Sonbahar Bakımıyla Bahar Coşkusu

Uzmanlara göre, eylül ayında yapılan budama işlemi sadece estetik değil, aynı zamanda bitkilerin sağlığı için de büyük önem taşıyor. Doğru yöntemle yapılan kesimler sayesinde hastalık riskleri azalırken, çiçekler ve meyveler bir sonraki sezonda çok daha canlı ve bol oluyor. Eğer bahçenizde elma, kayısı veya ahududu yetiştiriyorsanız, bu ay içinde doğru budama ile bahara çok daha hazırlıklı girebilirsiniz.