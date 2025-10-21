Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Yeşildere’deki vatandaşlar EXPO sürecinde yaşadıkları mağduriyete dikkat ederek konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne eleştiriler yöneltti.

Mehmet Sait Başdaş: Soyer, Murat Kurum’un projesi baltalandı

CHP’nin İzmir’de tek yaptığının yıkmak değil, yapmak olduğunun altını çizen ve Murat Kurum’un Yeşildere’deki projesinin Tunç Soyer tarafından baltalandığını vurgulayan AK Partili Başdaş,“Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek yaptığı şey yıkmak yapmak değil. 2020 yılındaki İzmir Depremi’nin ardından Murat Kurum sık sık kentimize ziyarete gelirdi. Bayraklı deprem alanına gitmek için tünelden çıktı ve Yeşildere’nin manzarasını gördü ve o sırada yanında olan bürokratlarına kentsel dönüşüm ve iyileştirme için talimat verdi.

O zaman konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledik ve bunu duyurduk. Aradan 6 ay geçti, EXPO 2026 Pınarbaşı’nda olacaktı bu konuyla ilgili dönemin başkanı Soyer’e teşekkür etmiştik ancak kendisi sırf Murat Kurum’un Yeşildere’de yapacağı projeyi baltalamak için EXPO’yu Yeşildere’ye taşıdı. Biz buna itiraz ettik çünkü buna Konak’ın altyapısı hazır değildi, bizi dinlemediler.” dedi.

“Kendi yıktığı binayı yapamayan bir zihniyet burayı nasıl düzeltecek”

Son olarak, bölgede yaşayan bütün vatandaşların mağdur olduğunu ve ev sahipliğinden kiracı durumuna soktuklarını kaydeden AK Partili Başdaş, “Bütün vatandaşlar mahkemeye gitti, mahkeme emsal karar aldı sonra İzBB kararı değiştirip yeni bir formül ile kamulaştırmaya devam etti. Yok, pahasına insanların evleri ellerinden alındı. Orada evi olan insanlar kiracı oldular oradaki insanlar onlara bir yer göstermediler.

Soyer gitti, Tugay geldi zaten orada EXPO imkânsızdı. Tugay’da EXPO’nun burada olmayacağını belirterek İnciraltı’na taşıdı. Burada olan vatandaşa oldu. Hep söylüyorum CHP hep yıkıyor, hiç yapmıyor. Yapacağımız olağanüstü projeyi yıktılar. Oradaki herkes mağdur ve kiracı durumunda. Kendi yıktığı binayı yapamayan bir zihniyet burayı nasıl düzeltecek.” ifadelerini kullandı.