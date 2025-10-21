Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığındaki heyet, Azerbaycan’ın Gence kentinde düzenlenen “5. Uluslararası Tarım ve Gıda Teknolojileri Araştırmaları Konferansı (I-CRAFT 2025)”e katıldı. Rektör Budak, “Ege Üniversitesi, Türk dünyasında tarımsal bilgi ekonomisinin gelişimine öncülük ediyor” dedi.

Haydar Aliyev’e saygı duruşu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konferans öncesi Gence’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi önünde Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in anıtına çiçek sundu ve saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosu Recep Öztop’u makamında ziyaret eden Budak, ardından Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Zafer Gurbanov ve Ege Üniversitesi ile ortak yürütülen İkili Diploma Programı öğrencileriyle bir araya geldi.

Geleceğin tarım teknolojileri Gence’de buluştu

Haydar Aliyev Merkezi’nde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Tarım ve Gıda Teknolojileri Araştırmaları Konferansı (I-CRAFT 2025), farklı ülkelerden bilim insanlarını, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, etkinliğin tarımın geleceğine yön veren fikir ve teknolojilerin buluşma noktası olduğunu vurguladı: “Bu konferans, yalnızca bilimsel bilgi paylaşımını değil; aynı zamanda ülkeler arasında köprüler kurmayı, ortak akılla sürdürülebilir bir tarım geleceği inşa etmeyi hedefliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal iş birliği, bölgesel gıda güvenliği açısından örnek teşkil ediyor.”

“Tarım artık teknolojiyle dönüşüyor”

Tarımın artık yalnızca üretim faaliyeti değil; bilim, inovasyon ve teknolojiyle iç içe geçmiş stratejik bir alan olduğunu belirten Budak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tarımda otomasyon, yapay zekâ, hassas tarım ve biyosistem mühendisliği uygulamalarıyla üretim süreçleri daha verimli, güvenli ve çevreci hale geliyor. Otonom robotlar, sensör sistemleri ve görüntü işleme teknolojileri artık modern tarımın ayrılmaz bir parçası.”

“Tarladan sofraya uzanan zincirde kalite güvencesi”

Rektör Budak, tarımda kullanılan yeni nesil teknolojilerin üretimden tüketime uzanan süreçte kaliteyi artırdığını söyledi:

“Tarımda Görüntü İşleme ve GNSS/GPS destekli sistemler, bitki sağlığından verim tahminine kadar devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bitki Bilimi, Hayvan Bilimi, Hasat Sonrası Teknolojiler ve Gıda Mühendisliği alanlarındaki çalışmalar ‘tarladan sofraya’ kalite güvencesini sağlıyor. Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri ve suyun verimli kullanımı, iklim değişikliğine karşı en etkili araçlardır.”

“Ege Üniversitesi Türk dünyasına öncülük ediyor”

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin yürüttüğü uluslararası akademik iş birlikleriyle Türk dünyasında tarımsal bilgi ekonomisinin oluşmasına öncülük ettiğini vurguladı: “Azerbaycan ve Türkiye arasında yürüttüğümüz çift diploma programları ve ortak araştırma merkezleri, yalnızca iki ülke değil; tüm Türk coğrafyası için model niteliğinde. Bu iş birliği, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve bölgesel istikrar açısından stratejik bir örnek teşkil ediyor. Disiplinler arası iş birliği ve yenilikçi düşünceyle üretken bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”

Bilimsel dayanışma vurgusu

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Zafar Gurbanov ise konferansın, tarım ve gıda teknolojilerinde güncel ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılacağı, geleceğin iş birliklerine zemin hazırlayan önemli bir platform olduğunu belirtti.