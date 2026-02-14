Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürebilmek için uyguladığı sıkı para politikası hız kesmiyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yılın ilk enflasyon raporu sunumunda,

''Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum'' sözleriyle bu konudaki kararlılıklarını gözler önüne sermişti.



Şimşek'in yönetiminde dolar kuru ne kadar arttı?



Bakan Mehmet Şimşek'in Haziran 2023'te ekonomi yönetiminin direksiyonuna geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, gelinen süreçte bizdeki ve ABD'deki TÜFE'ye göre dolar kurunun düşük kaldığına dikkat çekti.



Şimşek'in görev döneminde dolar kuru yüzde 86.9 artarken aynı dönemde TÜFE'nin yüzde 172.6 oranında arttığını belirten Prof. Bakırtaş,

''Aynı dönemde ABD TÜFE'si de yüzde 6.6 oranında artmış. Bakan Mehmet Şimşek'in göreve başlarken 23.06 lira olan dolar kuru bugün 61 lira olması gerekirken, 43.11 lirada kalmış.

Buna göre dolar/TL kuru yaklaşık yüzde 42 değerli. Dolar kurunun 18 lira daha yükselmesi gerekir'' değerlendirmesinde bulundu.