Tunceli Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Tunceli'de 14 Ocak okullar tatil

Tunceli Valiliği'nin kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar tatili kapsamı:

Tunceli merkez

Ovacık, Nazımiye, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek ilçeleri

Tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları

Rehabilitasyon merkezleri

Kur'an kursları

Üniversiteler tatil kapsamı dışında tutuldu. Munzur Üniversitesi'nde dersler normal olarak devam edecek.

Kamu çalışanları için idari izin

Tunceli Valiliği açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan bazı personeller için de idari izin kararı alındığı belirtildi.

14 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacaklar:

Hamile personel

Engelli personel

Kronik rahatsızlığı bulunan personel

Anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel

Bu personeller 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Tunceli hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den Tunceli için yoğun kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı geldi. Özellikle Ovacık, Nazımiye, Pülümür, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski daha yüksek seviyede seyrediyor.

Sabah saatlerinde okul servisleri ve kırsal yollar için riskin arttığı değerlendiriliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski artıyor.

Ulaşımda dikkat

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yollarda kayganlaşma ve buzlanma yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Meteoroloji yetkilileri, Tunceli'de kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceğini bildirdi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Sürücülerin kış lastiği ve zincir gibi güvenlik önlemlerini alması, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Tunceli'de kar tatili süreci

Meteorolojik olumsuzlukların sürmesi halinde yeni kararların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Öğrenciler ve veliler, Tunceli Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeye devam etmeli.

Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, öğrenciler kar tatilinin keyfini güvenli bir şekilde çıkarmaya hazırlanıyor. Yetkililer, herkesin tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çiziyor.