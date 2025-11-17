Kış aylarında artan enerji giderlerine karşı düşük bütçeli çözüm arayanlara uzmanlardan pratik bir öneri geldi. Mutfaktaki alüminyum folyo, radyatör arkasına yerleştirildiğinde ısı kaybını azaltarak odayı daha hızlı sıcak hale getiriyor.

Radyatör arkasına folyo yerleştirmenin etkisi anlatıldı

Enerji maliyetlerinin yükseldiği soğuk kış günlerinde, faturalarını düşürmek isteyenlere yabancı tüketici platformu Which?’ten dikkat çekici bir öneri geldi. TikTok’taki @whichuk hesabından yapılan paylaşımda, pek çok evde bulunan alüminyum folyonun basit bir ısınma aracı olarak kullanılabileceği belirtildi. Uzmanlar, bu yöntemin ısıyı duvara gitmeden yeniden odaya yansıttığını ifade etti.

Paylaşımda, “Radyatörlerin arkasına folyo koymak, ısının odaya geri yansımasını sağlar. Özellikle dış duvarlarda oldukça etkili” değerlendirmesi yapıldı. Platform, piyasada özel üretilmiş reflektör folyoların düşük fiyatlarla satıldığını, ancak sıradan alüminyum folyonun da benzer işlevi yerine getirebileceğini vurguladı.

Uygulama basit ve maliyeti düşük

Uzmanlara göre yöntem hem pratik hem de neredeyse herkesin evinde bulunan malzemelerle kolayca uygulanabiliyor. Radyatörün arka kısmındaki braketler arasındaki mesafenin ölçülmesi, alüminyum folyonun bu ölçülere göre kesilmesi yeterli oluyor. Eğer yapışkan ped bulunmazsa folyonun çift taraflı bantla sabitlenebileceği belirtiliyor.

Bu tekniğin özellikle dış duvarlara temas eden radyatörlerde daha verimli sonuç verdiği ifade ediliyor. Isının duvara kaybolmasını engelleyerek odaya geri yönlendiren folyo, hem ısınma süresini kısaltıyor hem de enerji tüketimini azaltıyor.

Düşük bütçeli tasarruf yöntemlerine ilgi artıyor

Enerji fiyatlarının yükseldiği son yıllarda, basit ve ekonomik ısınma çözümleri geniş kesimlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlara göre yalnızca 60 liralık sıradan bir mutfak malzemesiyle bile evin sıcaklığında hissedilir bir fark yaratılması mümkün. Which? platformunun önerdiği bu yöntem, özellikle eski binalarda yaşayan veya enerji tasarrufuna önem veren kişiler tarafından tercih ediliyor.