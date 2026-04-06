Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bir taşınmazın tahliyesiyle ilgili yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bursalı, "malımıza çökülüyor" iddialarını "siyasi ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

"Malımıza çökülüyor" yaygarası hukuk tanımazlıktır

Bursalı, yapılan işlemin tamamen hukuki bir çerçevede ilerlediğini belirterek, muhalefetin mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığını savundu. Söz konusu alanın şahsi bir mülk olmadığını hatırlatan Bursalı, "Buradan size mağduriyet çıkmaz!

İzmirlinin malının İzmirliye kalması için yapılan hukuki işleme, 'malımıza çökülüyor' yaygarasının koparılması, açık bir hukuk tanımazlığın üzerini örtme çabasıdır.

Söz konusu yer, birilerinin şahsi mülkü değil; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yani devletin tapulu malıdır" ifadelerini kullandı.

Bağımsız yargı kararı vurgusu

Tahliye sürecinin yargı kararıyla tescillendiğini ifade eden Şebnem Bursalı, karara direnenleri eleştirdi. Hukukun üstünlüğüne dikkat çeken AK Partili vekil, "Bağımsız yargının verdiği tahliye kararlarına rağmen burayı boşaltmayanların bugün çıkıp mağduriyet edebiyatı yapması, tam anlamıyla siyasi ikiyüzlülüktür" diye konuştu.

İstanbullu bir vakfa bedelsiz vermeye kalktılar

Geçmişteki yönetim anlayışına da göndermede bulunan Bursalı, bugün tepki gösterenlerin geçmişte aynı yapıyı İzmir dışındaki bir vakfa devretmeye çalıştığını iddia etti.

Bursalı, o dönemde bu duruma AK Parti'nin engel olduğunu belirterek, "Daha da ilginci şudur: Bugün 'İzmir’in malı İzmir’de kalmalı' diye bağıranlar, dün bu tarihi yapıyı İstanbullu bir vakfa ihalesiz ve bedelsiz şekilde vermeye kalktı. O gün İzmir’in hakkını savunan da, bu hukuksuzluğa karşı duran da AK Parti kadroları oldu" diye konuştu.

Tarihi alan İzmirli gençlerin hizmetinde olacak

Tartışmalara konu olan tarihi yapının geleceği hakkında da bilgi veren Bursalı, alanın istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu tarihi alan, işgalin ve istismarın değil; İzmirli gençlerin hizmetinde olacaktır.

İzmir’in değerlerini gerçekten düşünenler, önce kendi siyasi sicillerine baksın. İzmir’in malı, hamasetle değil; hukukla korunur" mesajı verdi.